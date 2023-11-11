Пенсионерки приобрели дроны-камикадзе для ВСУ. Фото: Рожнятовский поссовет

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Дві українські пенсіонерки з Києва та Івано-Франківської області придбали два дрони-камікадзе для Збройних сил України.

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Жителька Рожнятова Людмила Скубрієва та її родичка з Києва Галина Гіль таким чином вирішили допомогти 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Про це Рожнятівська селищна рада Івано-Франківській області повідомила у Facebook.

Зазначається, що гроші на безпілотники для армії жінки відкладали з власних заощаджень. З пенсії кожна назбирала майже по 20 тис. грн.

Такий внесок захоплює і надихає, додає віри в Перемогу. Дякуємо за такий значний внесок для наших воїнів! — зазначили в селищній раді та додали, що придбані БПЛА вже прямують до штурмовиків.

Нагадаємо, волонтери з Чехії у рамках ініціативи «Подарунок путіну» зібрали 90 млн крон, на які придбали 15 комплексів протиповітряної оборони Viktor для потреб Збройних сил України.