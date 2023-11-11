Оккупанты активизировались под Авдеевкой. Фото: Залужный в Telegram

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Бойові дії на Авдіївському напрямку активізувала російська армія.

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Через зіткнення з ЗСУ у ворога загальні бойові втрати у порівнянні з попередніми днями зросли майже на 30%. Українські військові відбили 35 атак росіян. Противник застосовує не лише піхоту, але й велику кількість броньованої техніки. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він зазначив, що упродовж доби на Таврійському напрямку ворог здійснив 58 атак. Авіація ворога завдала 20 ударів з повітря, а російська артилерія здійснила понад 1 тис. обстрілів.

А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський у Telegram повідомив, що упродовж доби була знищена станція радіоелектронної боротьби «Борисоглебск» та артилерійські системи 2С19 «Мста-С» і 2С5 «Гіацинт-С». Загалом на Таврійському напрямку 10 листопада українські захисники знищили 53 одиниці військової техніки.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що за місяць штурмів Авдіївки українська армія знищила 100 ворожих танків, 250 бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько 10 тис. людей.