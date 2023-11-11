Наступний «Рамштайн» відбудеться у середині листопада.

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Про це повідомила під час пресбрифінгу заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх.

Союзники й партнери продовжують підтримувати Україну тим, що їй потрібно в боротьбі, — підкреслила Сінгх.

Вона заявила, що Вашингтон збирається й надалі надавати пакети військової допомоги Україні, хоча їх стане менше, поки немає схвалення від Конгресу.

Тож ми справді просимо Конгрес ухвалити додатковий запит, надісланий президентом, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою, — сказала вона.

Речниця додала, що адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала додатковий пакет на підтримку України, Ізраїлю та глобальної гуманітарної допомоги, а також Індійсько-Тихоокеанського регіону.

Вона зазначила, що необхідність ухвалити цей пакет продовжує наростати, оскільки Конгрес відхилив початковий запит, тож США були змушені зменшити підтримку України.

Нагадаємо, засідання Контактної групи з оборони України проводяться регулярно з квітня 2022 року. На них збираються міністри оборони кількох десятків країн, щоб обговорити надання Україні військової допомоги. Крайня зустріч відбулася 11 жовтня.

28 жовтня Міністр оборони Рустем Умєров та очільник Пентагону Ллойд Остін обговорили наступну зустріч у форматі «Рамштайн». У повідомленні пресслужби Пентагону сказано, що в наступній багатосторонній зустрічі щодо оборонної підтримки України візьмуть участь близько 50 країн.