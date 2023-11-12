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ГУР было причастно к ударам по территории россии 10-11 ноября. Фото:
ГУР было причастно к ударам по территории россии 10−11 ноября — ISWhttps://racurs.ua/n189259-gur-bylo-prichastno-k-udaram-po-territorii-rossii-10-11-noyabrya-isw.htmlРакурс
Головне управління військової розвідки Міноборони України було причетне до щонайменше одного з трьох ударів по російській території 10−11 листопада.
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Видання «Суспільне Крим», посилаючись на джерела в ГУР заявило, що розвідка організувала вибух залізничних колій у Рязанській області. Тоді 11 листопада з рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
У розвідці зазначили, що цей вибух найближчим часом ускладнить матеріально-технічне забезпечення військ рф. А російські медіа повідомляли, що потяг зійшов з рейок через «втручання сторонніх осіб».
Також у ніч на 11 листопада прогримів вибух та виникла пожежа на пороховому заводі біля Котовська Тамбовської області. А біля Коломни Московської області нібито збитий БПЛА впав на будівлю підприємства «Конструкторське бюро машинобудування», на якому виготовляють ракети «Кинджал» та «Іскандер».
Прес-секретар ГУР Андрій Юсов 11 листопада заявив, що не може офіційно ні підтвердити, ні спростувати інформацію про події в росії.
Міністр енергетики України Герман Галущенко днями заявляв ЗМІ, що Україна відповідатиме на російські удари по українській критичній інфраструктурі атаками по російській нафтогазовій інфраструктурі.
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