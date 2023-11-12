Взрыв на АЗС произошел в Харькове. Фото: МВД

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Вибух на автозаправній станції у Харкові стався у неділю, 12 листопада.

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На місці події зараз працюють усі необхідні служби. Патрульна поліція тимчасово обмежила рух транспорту. Такі обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб. Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомило у Telegram.

А речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області Євген Василенко у коментарі «Суспільному» заявив, що вибух стався на АЗС неподалік Південного вокзалу. Горів автомобіль, але пожежу загасили за 10 хвилин.

Внаслідок вибуху травми дістав чоловік, його госпіталізували. Причини вибуху фахівці встановлюють.

Нагадаємо, у вересні нетверезий чоловік у центрі Кропивницького на АЗС погрожував людям підірвати гранату. Коли зловмисник побачив поліцейських, то почав тікати. Поліції довелося застосовувати табельну зброю, щоб зупинити чоловіка.

Джерело: «Суспільне»