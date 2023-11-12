Киево-Печерская лавра переходит на новый календарь

Киево-Печерская лавра, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n189274-kievo-pecherskaya-lavra-perehodit-na-novyy-kalendar.html

Ракурс

Києво-Печерська лавра з 15 листопада переходить на новоюліанський календар, котрий тепер є основним для Православної церкви України.

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Про це сьогодні, 12 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

На численні прохання парафіян Києво-Печерської Лаври, з благословення Священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Блаженнійшого митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви, — зазначив Авраамій.

Нагадаємо, ПЦУ з 1 вересня Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар. У зв’язку з цим дати нерухомих свят, постів, загальниць та днів вшанування пам’яті святих змістилися на 13 днів назад.