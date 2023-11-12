Япония провела эвакуационные учения на случай китайского нападения на Тайвань

Япония готовится к возможному негативному развитию событий, фото: Japan Ground Self-Defense Force Col. Yoshiyuki Goto

https://racurs.ua/n189277-yaponiya-provela-evakuacionnye-ucheniya-na-sluchay-kitayskogo-napadeniya-na-tayvan.html

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Японія сьогодні, 12 листопада, провела евакуаційні навчання на випадок цунамі чи іншої надзвичайної ситуації, яка може виникнути внаслідок спроби Китаю взяти під контроль сусідній Тайвань.

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Навчання відбувалися на найбільш західному острові країни Йонаґуні, розташованому за 2 тис. км південний захід від столиці країни Токіо, повідомляє агентство Reuters.

У навчання взяли участь близько 200 посадових осіб острова і військовослужбовців японських збройних сил, відомих як Сили самооборони. Проте гелікоптери ССО і десантні кораблі з кораблів, які відплили на відстань понад 1 тис. км від головних японських островів, не змогли приєднатися до навчань через сильний вітер.

Сьогодні ми провели навчання на випадок стихійного лиха, але це також дає людям можливість замислитися над тим, що стане в нагоді у випадку надзвичайної ситуації на Тайвані, — наголосив Кодзі Сугама, місцевий чиновник, відповідальний за підготовку 1,7 тис. мешканців острова до катастроф.

Йонаґуні розташований всього за 110 км від Тайваню, який Китай вважає своєю територією і ніколи не виключав застосування сили для встановлення контролю над ним.

У серпні минулого року у відповідь на візит до Тайваню тодішнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі Китай провів масштабні військові маневри навколо острова із пусками ракет, що становило потенційну загрозу і для Йонаґуні.

Занепокоєння посиленням військової активності Китаю, а також побоювання, що напад росії на Україну може заохотити Пекін завдати удару по Тайваню, спонукали прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду оприлюднити план подвоєння оборонних витрат протягом наступних п’яти років.

Джерело: Reuters