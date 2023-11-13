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Фарион опубликовала письмо поддержки парня из оккупированного Крыма - россияне его задержали
Фарион опубликовала письмо поддержки парня из оккупированного Крыма — россияне его задержалиhttps://racurs.ua/n189293-farion-opublikovala-pismo-podderjki-parnya-iz-okkupirovannogo-kryma-rossiyane-ego-zaderjali.htmlРакурс
Ірина Фаріон оприлюднила лист проукраїнського студента з Криму.
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Хлопець 8 листопада написав мовознавиці та екс-нардепу особистого листа на пошту, де висловив підтримку. А вона виклала його в мережу, не приховавши імені відправника.
Вона не приховала його персональні дані та відмовилась це робити після зауважень.
Пост досі стоїть у неї на каналі.
Через декілька днів хлопця затримали росіяни, а у мережі зʼявилося відео з його вибаченнями.
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