Фарион опубликовала письмо поддержки парня из оккупированного Крыма - россияне его задержали

https://racurs.ua/n189293-farion-opublikovala-pismo-podderjki-parnya-iz-okkupirovannogo-kryma-rossiyane-ego-zaderjali.html

Ракурс

Ірина Фаріон оприлюднила лист проукраїнського студента з Криму.

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Хлопець 8 листопада написав мовознавиці та екс-нардепу особистого листа на пошту, де висловив підтримку. А вона виклала його в мережу, не приховавши імені відправника.

Вона не приховала його персональні дані та відмовилась це робити після зауважень.

Пост досі стоїть у неї на каналі.

Через декілька днів хлопця затримали росіяни, а у мережі зʼявилося відео з його вибаченнями.