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Ракурс
Фаріон опублікувала лист хлопця з окупованого Криму, який підтримав її - росіяни його затримали, фото - Р.Пилипчук

Фаріон опублікувала лист підтримки хлопця з окупованого Криму — росіяни його затримали

13 лис 2023, 11:38
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Ірина Фаріон оприлюднила лист проукраїнського студента з Криму.


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Хлопець 8 листопада написав мовознавиці та екс-нардепу особистого листа на пошту, де висловив підтримку. А вона виклала його в мережу, не приховавши імені відправника.

Вона не приховала його персональні дані та відмовилась це робити після зауважень.

Пост досі стоїть у неї на каналі.

Через декілька днів хлопця затримали росіяни, а у мережі зʼявилося відео з його вибаченнями.

Джерело: Ракурс


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