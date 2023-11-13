Фаріон опублікувала лист хлопця з окупованого Криму, який підтримав її - росіяни його затримали, фото - Р.Пилипчук

https://racurs.ua/ua/n189293-farion-opublikuvala-lyst-pidtrymky-hlopcya-z-okupovanogo-krymu-rosiyany-yogo-zatrymaly.html

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Ірина Фаріон оприлюднила лист проукраїнського студента з Криму.

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Хлопець 8 листопада написав мовознавиці та екс-нардепу особистого листа на пошту, де висловив підтримку. А вона виклала його в мережу, не приховавши імені відправника.

Вона не приховала його персональні дані та відмовилась це робити після зауважень.

Пост досі стоїть у неї на каналі.

Через декілька днів хлопця затримали росіяни, а у мережі зʼявилося відео з його вибаченнями.