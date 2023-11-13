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Ракурс
ДПСУ очікує на розблокування пунктів пропуску між Польщею та Україною

ДПСУ очікує на розблокування пунктів пропуску між Польщею та Україною

13 лис 2023, 11:24
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У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) очікують на розблокування пунктів пропуску між Польщею та Україною після переговорів. Вони заплановані на 13 листопада


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Сподіваємось, що вдасться досягти якихось конкретних результатів, домовленостей, щоб інтенсивність руху на цих напрямках відновилася. На всіх напрямках — як на виїзд з України, так і на в’їзд в Україну, — сказав в етері «Радіо Свобода» речник ДПСУ Андрій Демченко.

Раніше він заявив, що залишається лише один напрямок, де автівки більш-менш інтенсивно рухаються, — це на виїзд з України до Польщі по пункту пропуску «Краківець». Станом на ранок 12 листопада на кордоні стоять 2 тис. 500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону.

Загалом ця блокада шкодить і Україні, і Польщі. Але ми бачимо, що з 6 листопада такі дії польські перевізники продовжують, — зазначив він.

Ці машини не можуть вчасно перетнути кордон, бо цьому заважають польські перевізники, які блокують під’їзні шляхи. Більшість цих машин, які очікують в черзі на території Польщі в напрямку України, знаходяться на напрямку пункту пропуску «Ягодин».

6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту на польсько-українському кордоні — повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на ПП «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська-Гребенне».

Через цю блокаду потік вантажівок через кордон скоротився у 2−3 рази. Вже 9 листопада стало відомо, що через страйк польських перевізників на кордоні України та Польщі призвів до блокування понад 20 тис. машин з обох сторін.

Джерело: Ракурс


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