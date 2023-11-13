Пограничники ожидают разблокирования пунктов пропуска между Польшей и Украиной

https://racurs.ua/n189292-pogranichniki-ojidaut-razblokirovaniya-punktov-propuska-mejdu-polshey-i-ukrainoy.html

Ракурс

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) очікують на розблокування пунктів пропуску між Польщею та Україною після переговорів. Вони заплановані на 13 листопада

.

Сподіваємось, що вдасться досягти якихось конкретних результатів, домовленостей, щоб інтенсивність руху на цих напрямках відновилася. На всіх напрямках — як на виїзд з України, так і на в’їзд в Україну, — сказав в етері «Радіо Свобода» речник ДПСУ Андрій Демченко.

Раніше він заявив, що залишається лише один напрямок, де автівки більш-менш інтенсивно рухаються, — це на виїзд з України до Польщі по пункту пропуску «Краківець». Станом на ранок 12 листопада на кордоні стоять 2 тис. 500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону.

Загалом ця блокада шкодить і Україні, і Польщі. Але ми бачимо, що з 6 листопада такі дії польські перевізники продовжують, — зазначив він.

Ці машини не можуть вчасно перетнути кордон, бо цьому заважають польські перевізники, які блокують під’їзні шляхи. Більшість цих машин, які очікують в черзі на території Польщі в напрямку України, знаходяться на напрямку пункту пропуску «Ягодин».

6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту на польсько-українському кордоні — повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на ПП «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська-Гребенне».

Через цю блокаду потік вантажівок через кордон скоротився у 2−3 рази. Вже 9 листопада стало відомо, що через страйк польських перевізників на кордоні України та Польщі призвів до блокування понад 20 тис. машин з обох сторін.