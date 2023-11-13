УПЦ МП наняла известного американского юриста и лоббиста для противодействия Киеву

https://racurs.ua/n189294-upc-mp-nanyala-izvestnogo-amerikanskogo-urista-i-lobbista-dlya-protivodeystviya-kievu.html

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УПЦ МП найняла відомого американського юриста і лобіста, щоб завадити Києву заборонити московський патріархат в Україні.

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Йдеться про Уільяма Берка-Уайта, який, за задумом прихильників УПЦ МП, повинен зробити так, аби Вашингтон чинив тиск на Київ з метою скасувати рішення про заборону московського патріархату в Україні. За неофіційною інформацією, найняв лобіста колишній народний депутат і протодиякон УПЦ МП Вадим Новинський.

Берк-Вайт працює з впливовою юридичною компанією Amsterdam & Partners. Йому 49 років. Він має великий досвід у сфері міжнародного права і вільно володіє російською, повідомляє «Україна православна».

Журналісти видання зазначають, що раніше юрист переважно позитивно ставився до України: він підтримав протестувальників на Майдані восени 2013 року, засудив російське вторгнення в Україну у березні 2022-го і навіть виступив з лекцією у Харківському університеті ім. Каразіна про ймовірні правові механізми відповідальності путіна після війни.

Але 16 жовтня 2023 року Берк-Уайт підписав договір з УПЦ МП. Свою мотивацію юрист пояснює так: якщо Верховна Рада заборонить УПЦ МП, це буде «порушенням свободи віросповідання в міжнародному праві та прав людини».

Берк-Вайт хоче переконати американський уряд змусити Україну відмовитися від заборони УПЦ. Згідно з контрактом, лобіст погодився просувати інтереси церкви в медіа, під час публічних виступів, а ще серед американських чиновників та конгресменів.

19 жовтня він опублікував велику статтю під заголовком «Якщо Україна справді віддана правам людини, вона повинна підтримувати свободу віросповідання». В ній лобіст називає заборону «обмеженням прав вірян» і запевняє, що УПЦ МП «повністю відокремлена від РПЦ».

У цьому ж тексті він критикує підозри СБУ проти священників, заходи проти митрополита УПЦ МП Павла Лебедя і вигнання УПЦ із Києво-Печерської лаври.

Повідомляється, що за годину робити Берк-Уайт отримує від «роботодавців» 1,4 тис. дол.