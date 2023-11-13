Наводчик российской ракеты на здание Харьковской ОВА, получил приговор суда

https://racurs.ua/n189297-navodchik-rossiyskoy-rakety-na-zdanie-harkovskoy-ova-poluchil-prigovor-suda.html

Ракурс

Зрадник, який навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА, отримав довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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13 листопада Київський районний суд Харкова визнав винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України 37-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА.

Наслідком цього удару стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.