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Зрадник, який навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА, отримав вирок суду

Зрадник, який навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА, отримав вирок суду

13 лис 2023, 12:33
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Зрадник, який навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА, отримав довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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13 листопада Київський районний суд Харкова визнав винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України 37-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА.

Зрадник, який навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА, отримав вирок суду

Наслідком цього удару стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.

Слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами, яким він через соцмережі зливав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини, — повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Джерело: Ракурс


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