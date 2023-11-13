У Дубинского новый обыск, СМИ пишут о подозрении в госизмене

Ракурсhttps://racurs.ua/
Новый обыск у Дубинского фото - Цензор
У Дубинского новый обыск, СМИ пишут о подозрении в госизменеhttps://racurs.ua/n189298-u-dubinskogo-novyy-obysk-smi-pishut-o-podozrenii-v-gosizmene.htmlРакурс
СБУ разом з ДБР проводять обшуки в нардепа Олександра Дубінського.
.
За даними джерел «Цензор.НЕТ», він фігурує у справі про державну зраду. Чекаємо деталей.
За інформацією УП, йдеться про справу щодо злочинної організації, створеної для дискредитації іміджу України на міжнародній арені.
У січні 2021 року депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський та ще шестеро українців і чотири медіакомпанії потрапили під економічні санкції США. Відповідний список опублікував мінфін країни у понеділок. Це сталося через «пов'язану з росією мережу дезінформації», яка мала на меті вплинути на вибори у Сполучених Штатах, пояснили у Держдепі.
«Ракурс» писав, що 10 листопада Держбюро розслідувань завершило розслідування щодо Дубінського у справі про незаконні виїзди за кордон.
Слідчі встановили, що народний депутат Олександр Дубінський вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок.
До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.
Після того, як з матеріалами кримінального провадження ознайомиться підозрюваний, справу передадуть до суду.
Ще раніше нардеп отримав протокол про адмінправопорушення, пов’язане з корупцією.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...