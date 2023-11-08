Олександр Дубінський, фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n189129-nardepu-dubinskomu-vrucheno-protokol-pro-pov-yazane-z-korupciieu-adminpravoporushennya-dbr.html

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Народному депутату України Олександру Дубінському за матеріалами ДБР працівники Національного агентства з питань запобігання корупції вручили протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

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Про це сьогодні, 8 листопада, повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що у серпні та жовтні цього року нардеп, реалізуючи свої повноваження, звернувся до МПЗ та ДБРз депутатськими зверненнями, «у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес».

Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний, — наголошують у ДБР.

У ДБР стверджують, що своїми діями депутат порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що є ч. 2 ст. 172−7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).