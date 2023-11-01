СБУ підтвердила обшуки в Дубінського - він вивіз за кордон родича

https://racurs.ua/ua/n188900-sbu-pidtverdyla-obshuky-v-dubinskogo-vin-vyviz-za-kordon-rodycha.html

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СБУ та ДБР підтвердили обшуки в нардепа Олександра Дубінського та його спільників. За даними слідства, нардеп у змові з іншими організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини.

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Чоловік намагався виїхати до Молдови через один із пропускних пунктів.

Прізвища нардепа спецслужби не називають, але українські медіа пишуть, що йдеться саме про Дубінського. Він організував незаконний механізм і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити «потрібних людей» у систему «Шлях» нібито як волонтерів.

За інформацією УП, правоохоронці проводять сім обшуків за місцем проживання Дубінського, у приміщенні ГО «Медіаоборона», що клопотала про дозвіл на виїзд, її керівника та інших причетних.

Генпрокурор відкрив за цим фактом кримінальне провадження, що передбачає позбавлення волі на строк до семи років.