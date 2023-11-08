Наслідки російського обстрілу села Багатир на Донеччині, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n189128-rashysty-vdaryly-smerchamy-po-selu-na-donechchyni-troie-zagyblyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 7 листопада, о 19.45 завдали удару, ймовірно з РСЗВ «Смерч» по селу Багатир Волноваського району Донецької області.

.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

В епіцентрі влучання опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об'єкти. В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків, — наголошують у відомстві.

У цегляному підвалі під завалами одного з будинків під час проведення пошуково-рятувальних робіт виявили тіла трьох загиблих цивільних — 58-річного чоловіка, його 60-річної дружини, а також їх 33-річного сусіда.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено господарські споруди й три автомобілі.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).