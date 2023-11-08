Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского обстрела села Богатырь Донецкой области, фото: Офис генпрокурора

Рашисты ударили «смерчами» по селу на Донетчине, трое погибших (ФОТО)

8 ноя 2023, 12:06
999

Російські загарбники вчора, 7 листопада, о 19.45 завдали удару, ймовірно з РСЗВ «Смерч» по селу Багатир Волноваського району Донецької області.


.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

В епіцентрі влучання опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об'єкти. В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків, — наголошують у відомстві.

У цегляному підвалі під завалами одного з будинків під час проведення пошуково-рятувальних робіт виявили тіла трьох загиблих цивільних — 58-річного чоловіка, його 60-річної дружини, а також їх 33-річного сусіда.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено господарські споруди й три автомобілі.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу села Багатир на Донеччині, фото: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров