Россияне за сутки восемь раз обстреляли Черниговщину

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Російські загарбники протягом доби зі своєї території вісім разів обстрілювали прикордоння Чернігівської області.
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Загалом зафіксовані 84 вибухи. Про це сьогодні, 8 листопада, вранці повідомляється на Фейсбук-сторінці Північний кордон Держприкордонслужби.
Зазначається, що обстрілів зазнали:
- Новгород-Сіверська громада — чотири вибухи (приходи, ймовірно танк) в напрямку населеного пункту Грем’яч;
- Семенівська громада — 44 вибухи (приходи, ймовірно з міномету 120 мм) в напрямку населених пунктів Карповичі, Блешня, Тихоновичі та Баранівка;
- Сновська громада — 10 вибухів (приходів, ймовірно з АГС) в напрямку населеного пункту Клюси;
- Городнянська громада — 26 вибухів (приходи, ймовірно з АГС та мінометів) в напрямку населеного пункту Сеньківка.
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