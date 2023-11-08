Россияне за сутки восемь раз обстреляли Черниговщину

Рашисты совершили ряд обстрелов Черниговщины, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n189123-rossiyane-za-sutki-vosem-raz-obstrelyali-chernigovschinu.html

Ракурс

Російські загарбники протягом доби зі своєї території вісім разів обстрілювали прикордоння Чернігівської області.

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Загалом зафіксовані 84 вибухи. Про це сьогодні, 8 листопада, вранці повідомляється на Фейсбук-сторінці Північний кордон Держприкордонслужби.

Зазначається, що обстрілів зазнали: