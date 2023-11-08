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Ракурс
Рашисти здійснили низку обстрілів Чернігівщини, фото: ДПСУ

Росіяни за добу вісім разів обстріляли Чернігівщину

8 лис 2023, 09:33
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Російські загарбники протягом доби зі своєї території вісім разів обстрілювали прикордоння Чернігівської області.


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Загалом зафіксовані 84 вибухи. Про це сьогодні, 8 листопада, вранці повідомляється на Фейсбук-сторінці Північний кордон Держприкордонслужби.

Зазначається, що обстрілів зазнали:

  • Новгород-Сіверська громада — чотири вибухи (приходи, ймовірно танк) в напрямку населеного пункту Грем’яч;
  • Семенівська громада — 44 вибухи (приходи, ймовірно з міномету 120 мм) в напрямку населених пунктів Карповичі, Блешня, Тихоновичі та Баранівка;
  • Сновська громада — 10 вибухів (приходів, ймовірно з АГС) в напрямку населеного пункту Клюси;
  • Городнянська громада — 26 вибухів (приходи, ймовірно з АГС та мінометів) в напрямку населеного пункту Сеньківка.

Рашисти здійснили низку обстрілів Чернігівщини, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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