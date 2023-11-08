Росіяни за добу вісім разів обстріляли Чернігівщину

Рашисти здійснили низку обстрілів Чернігівщини, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n189123-rosiyany-za-dobu-visim-raziv-obstrilyaly-chernigivschynu.html

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Російські загарбники протягом доби зі своєї території вісім разів обстрілювали прикордоння Чернігівської області.

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Загалом зафіксовані 84 вибухи. Про це сьогодні, 8 листопада, вранці повідомляється на Фейсбук-сторінці Північний кордон Держприкордонслужби.

Зазначається, що обстрілів зазнали: