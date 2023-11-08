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Українські військові ліквідували вже понад 307 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
780 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n189122-780-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 307 тис. 640 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 780 осіб. Про це сьогодні, 8 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 301 танк;
- 9 тис. 996 бойових броньованих машин;
- 7 тис. 439 одиниць артилерійських систем;
- 872 одиниці РСЗВ;
- 572 одиниці засобів ППО;
- 322 літаки;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 567 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 556 крилатих ракет;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 9 тис. 814 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 54 одиниці спеціальної техніки.
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