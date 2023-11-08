Українські військові ліквідували вже понад 307 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n189122-780-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 307 тис. 640 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 780 осіб. Про це сьогодні, 8 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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