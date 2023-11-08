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Українські військові ліквідували вже понад 307 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

780 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

8 лис 2023, 08:53
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 307 тис. 640 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 780 осіб. Про це сьогодні, 8 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 301 танк;
  • 9 тис. 996 бойових броньованих машин;
  • 7 тис. 439 одиниць артилерійських систем;
  • 872 одиниці РСЗВ;
  • 572 одиниці засобів ППО;
  • 322 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 567 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 556 крилатих ракет;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 9 тис. 814 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 54 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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