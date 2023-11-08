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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal

росія вивела у Чорне море три носії «калібрів» (ІНФОГРАФІКА)

8 лис 2023, 08:28
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У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 8 листопада, перебувають вісім ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель.

В Азовському морі — один ворожий корабель.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — п’ять суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 16 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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