Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n189121-rosiya-vyvela-u-chorne-more-try-nosiyi-kalibriv-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 8 листопада, перебувають вісім ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель.

В Азовському морі — один ворожий корабель.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — п’ять суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 16 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор.