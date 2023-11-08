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У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 8 листопада, перебувають вісім ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебуває один ворожий корабель.
В Азовському морі — один ворожий корабель.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — п’ять суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 16 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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