У Дубінського новий обшук, ЗМІ пишуть про підозру у держзраді

Новий обшук у Дубінського, фото - Цензор

https://racurs.ua/ua/n189298-u-dubinskogo-novyy-obshuk-zmi-pyshut-pro-pidozru-u-derjzradi.html

Ракурс

СБУ разом з ДБР проводять обшуки в нардепа Олександра Дубінського.

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За даними джерел «Цензор.НЕТ», він фігурує у справі про державну зраду. Чекаємо деталей.

За інформацією УП, йдеться про справу щодо злочинної організації, створеної для дискредитації іміджу України на міжнародній арені.

У січні 2021 року депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський та ще шестеро українців і чотири медіакомпанії потрапили під економічні санкції США. Відповідний список опублікував мінфін країни у понеділок. Це сталося через «пов'язану з росією мережу дезінформації», яка мала на меті вплинути на вибори у Сполучених Штатах, пояснили у Держдепі.

«Ракурс» писав, що 10 листопада Держбюро розслідувань завершило розслідування щодо Дубінського у справі про незаконні виїзди за кордон.

Слідчі встановили, що народний депутат Олександр Дубінський вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок.

До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

Після того, як з матеріалами кримінального провадження ознайомиться підозрюваний, справу передадуть до суду.

Ще раніше нардеп отримав протокол про адмінправопорушення, пов’язане з корупцією.