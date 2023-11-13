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Рашисты обстреляли пригород Херсона и попали в машину, где был двухмесячный малыш (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189301-rashisty-obstrelyali-prigorod-hersona-i-popali-v-mashinu-gde-byl-dvuhmesyachnyy-malysh-video.htmlРакурс
Армія росії 13 листопада вдарила з артилерії по автівці в Херсоні. Місцева влада повідомила, що постраждала двомісячна дитина та її мати, є загиблий.
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Рідні з дитиною якраз повертались з медогляду, коли автівка загорілась після влучання снарядів.
36-річна мама дівчинки у важкому стані в лікарні з травматичною ампутацією ноги. 64-річний чоловік (ймовірно, дідусь), який був за кермом, загинув. У дитині поранення голови, повідомили в МВС.
Особу водія встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент.
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