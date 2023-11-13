https://racurs.ua/n189301-rashisty-obstrelyali-prigorod-hersona-i-popali-v-mashinu-gde-byl-dvuhmesyachnyy-malysh-video.html

Ракурс

Армія росії 13 листопада вдарила з артилерії по автівці в Херсоні. Місцева влада повідомила, що постраждала двомісячна дитина та її мати, є загиблий.

.

Рідні з дитиною якраз повертались з медогляду, коли автівка загорілась після влучання снарядів.

36-річна мама дівчинки у важкому стані в лікарні з травматичною ампутацією ноги. 64-річний чоловік (ймовірно, дідусь), який був за кермом, загинув. У дитині поранення голови, повідомили в МВС.

Особу водія встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент.