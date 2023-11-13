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Ракурс
Рашисти обстріляли передмістя Херсону і поцілили в машину, де був двомісячний малюкРашисти обстріляли передмістя Херсону і поцілили в машину, де був двомісячний малюк

Рашисти обстріляли передмістя Херсону і поцілили в машину, де був двомісячний малюк (ВІДЕО)

13 лис 2023, 13:54
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Армія росії 13 листопада вдарила з артилерії по автівці в Херсоні. Місцева влада повідомила, що постраждала двомісячна дитина та її мати, є загиблий.


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Рідні з дитиною якраз повертались з медогляду, коли автівка загорілась після влучання снарядів.

36-річна мама дівчинки у важкому стані в лікарні з травматичною ампутацією ноги. 64-річний чоловік (ймовірно, дідусь), який був за кермом, загинув. У дитині поранення голови, повідомили в МВС.

Особу водія встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент.

Джерело: Ракурс


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