Рашисти обстріляли передмістя Херсону і поцілили в машину, де був двомісячний малюкРашисти обстріляли передмістя Херсону і поцілили в машину, де був двомісячний малюк

https://racurs.ua/ua/n189301-rashysty-obstrilyaly-peredmistya-hersonu-i-pocilyly-v-mashynu-de-buv-dvomisyachnyy-maluk-video.html

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Армія росії 13 листопада вдарила з артилерії по автівці в Херсоні. Місцева влада повідомила, що постраждала двомісячна дитина та її мати, є загиблий.

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Рідні з дитиною якраз повертались з медогляду, коли автівка загорілась після влучання снарядів.

36-річна мама дівчинки у важкому стані в лікарні з травматичною ампутацією ноги. 64-річний чоловік (ймовірно, дідусь), який був за кермом, загинув. У дитині поранення голови, повідомили в МВС.

Особу водія встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент.