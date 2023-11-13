Фарион "засветила" украинского патриота - представитель Зеленского в Крыму отреагировала

https://racurs.ua/n189302-farion-zasvetila-ukrainskogo-patriota-predstavitel-zelenskogo-v-krymu-otreagirovala.html

Ракурс

Постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева відреагувала на черговий інцидент з мовознавицею та екс-нардепкою Іриною Фаріон.

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Ташева назвала «ницістю і злочином» вчинок Фаріон, яка зробила публічним повідомлення юнака, який написав їй з тимчасово окупованого Криму.

Я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим здійснюємо системний моніторинг так званих «судів» над нашими громадянами, які своїми діями «дискредитують» збройні сили країни агресора. Зараз ми знаємо про щонайменше 535 таких «дискредитацій», — написала Ташева на своїй стоірнці у Фейсбук.

Вона пообіцяла, що вчинить дії, аби притягнути Фаріон до відповідальності.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у тимчасово окупованому Криму російські виродки затримали студента через Фаріон. Хлопець Максим написав на пошту екс-депутатів Ірині Фаріон та підтримав її позицію щодо україномовних військових.

Фаріон не приховавши конфіденційну інформацію, опублікувала його лист в соцмережі. Згодом російське ФСБ вирахувало і затримало юнака.

Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної Керчі, я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити кацапською, — написав хлопець.

Фаріон оприлюднила лист у своєму Telegram-каналі, але не приховала імені студента та місто, де він навчається. Юнаком, його оточенням та викладачами «займаються» в окупаційному «Центрі боротьби з екстремізмом» російського МВС.