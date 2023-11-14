Митинг против Ирины Фарион во Львове. Фото: «Громадське»

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Ракурс

Мітинг проти мовознавиці Ірини Фаріон 14 листопада влаштували студенти Національного університету «Львівська політехніка».

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Учасники демонстрації звільнення викладачки, а їхня вимога пов’язана з негативним висловлюванням викладачки на адресу українських військових, які розмовляють російською. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Під стіни вишу вийшли десятки людей, які тримають у руках плакати із написами «Геть комуністку Фаріон» та «Легко прикриватися патріотизмом, коли твою спину прикривають військові». Учасники акції також скандували «Фаріон». Згодом учасники акції зайшли всередину будівлі, де скандували: «Освіта — без комуністів».

Нагадаємо, Ірина Фаріон останнім часом потрапляла в серйозні скандали. Так, Фаріон заявляла, що не може назвати бійців «Азову» та 3-ї штурмової бригади українцями, якщо вони не говорять українською мовою. У мережі це викликало багато гніву у бік екс-депутатки, а український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення через висловлювання мовознавиці.

А 8 листопада Фаріон опублікувала скріншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму, підтримав мовознавицю щодо важливості української мови. Після цього хлопчиною зайнялися російські спецслужби та силовики.