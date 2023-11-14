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Сигнал ракетной опасности проигнорировали – Умеров рассказал детали расследования российского удара по 128 бригаде
Сигнал ракетной опасности проигнорировали — Умеров рассказал детали расследования российского удара по 128 бригадеhttps://racurs.ua/n189338-signal-raketnoy-opasnosti-proignorirovali-umerov-rasskazal-detali-rassledovaniya-rossiyskogo.htmlРакурс
Міністр оборони Рустем Умєров розповів деталі розслідування російського удару по 128 бригаді, який стався на Запоріжжі.
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Слідство вже похвилинно знає перебіг подій. Бійців справді зібрали у дворі будинку для нагородження, проте ігнорували всі правила маскування. Їх помітив розвідувальний безпілотник росіян, а коли по області пішов сигнал «ракетна небезпека», на нього не зреагували.
Слідство триває. ДБР встановлює всіх причетних. Міністр доручив Генштабу перевірити виконання безпекових протоколів у всіх підрозділах.
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Питання трагедії під Запоріжжям обговорили на ставці Головнокомандувача. Нагадаємо, 3 листопада в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили"Іскандером" по бійцях 128 бригади, загинули 19 військових. Це сталося під час шикування для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії.
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