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Сигнал ракетной опасности проигнорировали – Умеров рассказал детали расследования российского удара по 128 бригаде

Сигнал ракетной опасности проигнорировали — Умеров рассказал детали расследования российского удара по 128 бригаде

14 ноя 2023, 16:23
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Міністр оборони Рустем Умєров розповів деталі розслідування російського удару по 128 бригаді, який стався на Запоріжжі.


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Слідство вже похвилинно знає перебіг подій. Бійців справді зібрали у дворі будинку для нагородження, проте ігнорували всі правила маскування. Їх помітив розвідувальний безпілотник росіян, а коли по області пішов сигнал «ракетна небезпека», на нього не зреагували.

Слідство триває. ДБР встановлює всіх причетних. Міністр доручив Генштабу перевірити виконання безпекових протоколів у всіх підрозділах.

Раніше командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади відсторонили від обов’язків на час слідства

Питання трагедії під Запоріжжям обговорили на ставці Головнокомандувача. Нагадаємо, 3 листопада в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили"Іскандером" по бійцях 128 бригади, загинули 19 військових. Це сталося під час шикування для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії.

Источник: Ракурс


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