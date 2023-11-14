Сигнал ракетної небезпеки проігнорували - Умєров розповів деталі розслідування російського удару по 128 бригаді

https://racurs.ua/ua/n189338-sygnal-raketnoyi-nebezpeky-proignoruvaly-umierov-rozpoviv-detali-rozsliduvannya-rosiyskogo-udaru.html

Ракурс

Міністр оборони Рустем Умєров розповів деталі розслідування російського удару по 128 бригаді, який стався на Запоріжжі.

.

Слідство вже похвилинно знає перебіг подій. Бійців справді зібрали у дворі будинку для нагородження, проте ігнорували всі правила маскування. Їх помітив розвідувальний безпілотник росіян, а коли по області пішов сигнал «ракетна небезпека», на нього не зреагували.

Слідство триває. ДБР встановлює всіх причетних. Міністр доручив Генштабу перевірити виконання безпекових протоколів у всіх підрозділах.

Раніше командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади відсторонили від обов’язків на час слідства

Питання трагедії під Запоріжжям обговорили на ставці Головнокомандувача. Нагадаємо, 3 листопада в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили"Іскандером" по бійцях 128 бригади, загинули 19 військових. Це сталося під час шикування для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії.