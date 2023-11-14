В Украине впервые используют немецкие авиадесантные машины Caracal, фото - Милитарный

https://racurs.ua/n189346-v-ukraine-vpervye-ispolzuut-nemeckie-aviadesantnye-mashiny-caracal.html

Ракурс

Україна стане першою країною-експлуатантом авіадесантних тактичних машин Caracal від Rheinmetall.

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Про це компанія повідомила на своєму веб-сайті.

Повідомляється, що п’ять машин будуть доставлені в Україну наприкінці 2023 або на початку 2024 року.

Caracal — це тактична авіадесантна машина на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass.

Конструкція машини дозволяє транспортувати дві одиниці як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH- 47 °F Chinook та CH-53K King Stallion, пише «Мілітарний».

Виробник надає опціональну можливість встановлювання додаткових елементів балістичного захисту.

Модульна конструкція дозволяє встановлювати та комбінувати різноманітне озброєння, починаючи від кулеметів, закінчуючи протитанковими ракетними комплексами.

Враховуючи призначення машини можна припустити, що вона буде використовуватися у Силах спеціальних операцій або підрозділах спеціального призначення ГУР.

10 жовтня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, у рамках якого українські ССО мали отримати неназвані транспортні засоби. Можна припустити, що мова йшла саме про Caracal.

У червні повідомлялося, що Німеччина та Нідерланди спільно закуповують позашляховики Caracal від німецького концерну Rheinmetall.

Контракт розрахований на 302.5 мільйонів євро, розпочати постачання планують у 2025 році. Виробництво триватиме 5 років — виготовлятимуть по 100 машин щороку.