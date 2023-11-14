Ракурсhttps://racurs.ua/
Человеческое море - тысячи американцев вышли на "Марш за Израиль" в центре Вашингтона
Человеческое море — тысячи американцев вышли на «Марш за Израиль» в центре Вашингтона (ФОТО)https://racurs.ua/n189353-chelovecheskoe-more-tysyachi-amerikancev-vyshli-na-marsh-za-izrail-v-centre-vashingtona-foto.htmlРакурс
Тисячі людей вийшли на демонстрацію «Марш на підтримку Ізраїлю» на Національній алеї у Вашингтоні. Марш організували «Єврейські федерації Північної Америки».
.
Учасники закликали звільнити понад двісті заручників, яких утримує ХАМАС (організацію визнано терористичною у США) після нападу на Ізраїль 7 жовтня, пише «Голос Америки».
Протестувальники також виступили проти антисемітизму.
Судячи з написів на плакатах учасників, дехто приїхав до Вашингтона з Лос-Анджелеса, Х’юстона, Бостона, Філадельфії та інших міст, пише The New York Times.
Через побоювання можливих зіткнень було посилено заходи безпеки: крім поліції, було задіяно Національну гвардію.
Мета маршу — об'єднати американців на знак солідарності з народом Ізраїлю, продемонструвати відданість найважливішому союзнику Америки на Близькому Сході, засудити зростаючу тенденцію антисемітських переслідувань і вимагати негайного звільнення звільнених звільнень.
За оцінками ЗМІ, у марші візьмуть участь понад 100 тис. демонстрантів.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...