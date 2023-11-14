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Ракурс
Тисячі людей вийшли на "Марш на підтримку Ізраїлю" у центрі Вашингтона, фото - AP

Людське море — тисячі американців вийшли на «Марш за Ізраїль» у центрі Вашингтона (ФОТО)

14 лис 2023, 21:45
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Тисячі людей вийшли на демонстрацію «Марш на підтримку Ізраїлю» на Національній алеї у Вашингтоні. Марш організували «Єврейські федерації Північної Америки».


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Учасники закликали звільнити понад двісті заручників, яких утримує ХАМАС (організацію визнано терористичною у США) після нападу на Ізраїль 7 жовтня, пише «Голос Америки».

Тисячі людей вийшли на "Марш за Ізраїль" у центрі Вашингтона

Протестувальники також виступили проти антисемітизму.

Судячи з написів на плакатах учасників, дехто приїхав до Вашингтона з Лос-Анджелеса, Х’юстона, Бостона, Філадельфії та інших міст, пише The New York Times.

Тисячі людей вийшли на "Марш за Ізраїль" у центрі Вашингтона

Через побоювання можливих зіткнень було посилено заходи безпеки: крім поліції, було задіяно Національну гвардію.

Тисячі людей вийшли на "Марш за Ізраїль" у центрі Вашингтона

Мета маршу — об'єднати американців на знак солідарності з народом Ізраїлю, продемонструвати відданість найважливішому союзнику Америки на Близькому Сході, засудити зростаючу тенденцію антисемітських переслідувань і вимагати негайного звільнення звільнених звільнень.

Тисячі людей вийшли на "Марш за Ізраїль" у центрі Вашингтона

За оцінками ЗМІ, у марші візьмуть участь понад 100 тис. демонстрантів.

Джерело: Ракурс


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