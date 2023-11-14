Неудачную атаку с потерей танков россиянами показали бойцы 110 бригады – бои за Авдеевку

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Російські військові намагаються на танках атакувати українські позиції в промзоні Авдіївки. Військові 110-ї окремої механізованої бригади показали одну з таких атак.

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Окупанти для обстрілів українських позицій відправили основний бойовий танк Т-80БВ, пише «Мілітарний».

За танком стежили з розвідувального безпілотника та потім уразили й знищили.

Черговий ворожий танк було феєрично уражено незмінно-дружніми підрозділами, котрі відправили його в останню дорогу, — розповіли бійці 110 ОМБр.

Танк знищили на підступах до українських позицій в авдіївській промзоні.

Авдіївську промзону українські сили зайняли взимку 2016 року. Українські військові та окупанти знаходяться одне від одного на невеликих відстанях. А це означає майже прямий контактний бій.

«Мілітарний» пише, що Збройним силам України обороняти Авдіївку допомагають укріплення й фортифікаційні споруди, які були побудовані ще до повномасштабного вторгнення.

Зараз через погодні умови, і через те, що завдано досить велике вогневе ураження бронетехніці росіян, українські підрозділи відмічають, що окупантами використовується більше піхотних груп і велика кількість БПЛА.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 листопада зазначив, що росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом.