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Бої за Авдіївку - невдалу атаку з втратою танків росіянами показали бійці 110 бригади
Бої за Авдіївку — невдалу атаку з втратою танків росіянами показали бійці 110 бригади (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189354-boyi-za-avdiyivku-nevdalu-ataku-z-vtratou-tankiv-rosiyanamy-pokazaly-biyci-110-brygady.htmlРакурс
Російські військові намагаються на танках атакувати українські позиції в промзоні Авдіївки. Військові 110-ї окремої механізованої бригади показали одну з таких атак.
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Окупанти для обстрілів українських позицій відправили основний бойовий танк Т-80БВ, пише «Мілітарний».
За танком стежили з розвідувального безпілотника та потім уразили й знищили.
Черговий ворожий танк було феєрично уражено незмінно-дружніми підрозділами, котрі відправили його в останню дорогу, — розповіли бійці 110 ОМБр.
Танк знищили на підступах до українських позицій в авдіївській промзоні.
Авдіївську промзону українські сили зайняли взимку 2016 року. Українські військові та окупанти знаходяться одне від одного на невеликих відстанях. А це означає майже прямий контактний бій.
«Мілітарний» пише, що Збройним силам України обороняти Авдіївку допомагають укріплення й фортифікаційні споруди, які були побудовані ще до повномасштабного вторгнення.
Зараз через погодні умови, і через те, що завдано досить велике вогневе ураження бронетехніці росіян, українські підрозділи відмічають, що окупантами використовується більше піхотних груп і велика кількість БПЛА.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 листопада зазначив, що росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом.
Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гірше для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни, — сказав президент.
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