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СБУ возбудила дело в отношении Фарион
СБУ возбудила дело в отношении Фарионhttps://racurs.ua/n189372-sbu-vozbudila-delo-v-otnoshenii-farion.htmlРакурс
Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження стосовно Ірини Фаріон.
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СБУ повідомила 15 листопада, що призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки.
Спецслужба нагажала, що в одному зі своїх інтерв’ю Фаріон сказала, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями.
В СБУ додали, що у соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника.
Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.
Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- ст. 435−1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);
- ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);
- ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя).
Досудове розслідування триває.
Тим часом у ректораті університету «Львівська політехніка» кажуть, що наразі немає підстав для звільнення з посади викладачки колишньої народної депутатки Фаріон. Раніше студенти цього навчального закладу вийшли на акцію протесту.
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