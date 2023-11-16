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«Вернись живым» частично показал содержимое тайной коробки Black Box
«Вернись живым» частично показал содержимое тайной коробки Black Box (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189403-vernis-jivym-chastichno-pokazal-soderjimoe-taynoy-korobki-black-box-video.htmlРакурс
Фонд «Повернись живим» частково показав вміст коробки фонду «Повернись живим», ГУР та Лачена — таємний Black Box, на який збирали кошти українці.
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Як виявилося, всередині — виготовлений в Україні баражуючий боєприпас «Бобер», який зданий долати відстань до 800 км.
За перші 8 місяців 2023 року ця «коробка» завдала росіянам збитків на понад 900 млн дол.
«Бобер» успішно виконував задачі у Криму, на тимчасово окупованих територіях України та на ворожій території. Зокрема, «Black Box» влучив у сховище, де зберігалися ракетні частини до «Іскандерів».
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