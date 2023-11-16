"Повернись живим" частково показав вміст таємної коробки Black Box

https://racurs.ua/ua/n189403-povernys-jyvym-chastkovo-pokazav-vmist-taiemnoyi-korobky-black-box.html

Ракурс

Фонд «Повернись живим» частково показав вміст коробки фонду «Повернись живим», ГУР та Лачена — таємний Black Box, на який збирали кошти українці.

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Як виявилося, всередині — виготовлений в Україні баражуючий боєприпас «Бобер», який зданий долати відстань до 800 км.

За перші 8 місяців 2023 року ця «коробка» завдала росіянам збитків на понад 900 млн дол.

«Бобер» успішно виконував задачі у Криму, на тимчасово окупованих територіях України та на ворожій території. Зокрема, «Black Box» влучив у сховище, де зберігалися ракетні частини до «Іскандерів».