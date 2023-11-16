Суд отправил дело Кулинича на закрытое рассмотрение

Шевченківський суд Києва 16 листопада відправив справу Олега Кулініча під закритий розгляд.

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Прокурор заявив, що обвинувачений в межах відкритого слухання може розкрити інформацію під грифом «таємно», повідомляє «Громадське».

14 жовтня суд почав розглядати справу найвищого посадовця СБУ, якого затримували за останні роки.

Ексочільника кримського управління Олега Кулініча затримали ще в липні 2022 року за підозрою в співпраці з російськими спецслужбами. Весь цей час Кулініч сидів у СІЗО. І ось нарешті справу почав слухати суд.

Кулініч перебуває в залі у скляному боксі.

Висвітлювати процес прийшли українські та міжнародні ЗМІ.

Кулінічу інкримінується державна зрада, участь у злочинній організації та залишення місця військової служби в Херсоні. Справа будується фактично навколо записів розмов з флешки, яку знайшли «у квартирі, в якій ніхто не проживав».

Попри те, що адвокати Кулініча збираються заперечити можливість використання флешки як доказу без первинного носія, сам обвинувачуваний все ж в суді заявив, що інформація на флешці стосується не тільки його, а й президента Володимира Зеленського, його дружини, глави Офісу президента Андрія Єрмака, Сергія Шефіра — помічника президента, прем'єр-міністра Шмигаля, Оксани Маркарової, яка є послом у США та ексголови СБУ Івана Баканова.

Кулініч зацитував фрагмент із доповідної для ФСБ з тієї ж флешки.

Історія справи

За даними слідства, Олег Кулініч (на той час — чинний офіцер з особливих доручень I категорії групи помічників та консультантів керівництва СБУ) співпрацював із ФСБ рф під оперативним псевдонімом «Котигорошко».

За даними СБУ, його діяльність курував так званий політичний офіс у Москві, який організували за завданням ФСБ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації президента України Андрій Клюєв.

Кулініч виконував вказівки кураторів для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, розстановки «своїх людей» у різні державні та правоохоронні органи, підбурювання громадян до державної зради.

За даними слідства, Кулініч також заздалегідь знав про плани росії здійснити напад із тимчасово окупованого Криму на материкову частину України, але умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію із цього приводу до ЦУ СБУ.

У перші години повномасштабного вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну ситуацію в регіоні, не вжив жодних заходів задля захисту державного суверенітету, наказав особовому складу покинути місце служби, а пізніше — видав штатну зброю людям, які не мали стосунку до СБУ.

Окрім цього, Кулініч сам покинув місце постійної дислокації та вже 24 лютого виїхав до Києва. На одній із квартир, де він жив, слідчі знайшли схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР.