Деньги из фонда ремонта дорог переведут на безопасность и оборону

https://racurs.ua/n189412-dengi-iz-fonda-remonta-dorog-perevedut-na-bezopasnost-i-oboronu.html

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Усі кошти з дорожнього фонду у 2024 році будуть перенаправлені на оборону.

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Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. У повідомленні на Фейсбук-сторінці Мінфіну 16 листопада вказано, що всі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн.) будуть перенаправлені на потреби оборони, що дозволить мобілізувати всі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок.

Це не лише інвестиція у перемогу, а й створення нових робочих місць та підтримка економіки, — заявив Марченко.

За його словами, ресурс буде сформовано коштом акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.

Водночас дороги, необхідні для військових потреб, фінансуватимуться коштами із резервного фонду уряду.

Будівництво та ремонт доріг також заплановано у рамках проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів.