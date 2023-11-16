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Стала известна официальная дата боя Усика и Фьюри
Стала известна официальная дата боя Усика и Фьюриhttps://racurs.ua/n189419-stala-izvestna-oficialnaya-data-boya-usika-i-furi.htmlРакурс
Бій Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі офіційно відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі.
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Про це 16 листопада оголосили на прес-конференції.
Переможець стане першим «абсолютом» у цій ваговій категорії з 1999 року.
Усик порівняв свій бій з Тайсоном Ф’юрі з біблійною історією про Давида та Голіафа:
Коли Господь дасть мені його в руки, то я зроблю свою роботу.
Також Олександр після пресконференції про оголошення поєдинку пояснив додаткову мотивацію на бій проти британця:
Велика можливість — стати абсолютним чемпіоном світу. Для моєї сім’ї, для країни, для людей, які її захищають.
Бій Усік-Ф'юрі спочатку планували провести 23 грудня. Проте пізніше перенесли на пізнішу дату, оскільки британець провів поєдинок із Френсісом Нганну наприкінці жовтня.
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