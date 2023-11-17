Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Партизаны проникли на территорию воинской части россиян в Феодосии. Фото: «АТЕШ»

Партизаны проникли на базу Черноморского флота рф в Крыму

17 ноя 2023, 08:21
999

Українські партизани проникли на територію однієї частин Чорноморського флоту рф у Криму.


.

Агент партизанського руху «АТЕШ» провів розвідку в одній з частин окупантів у Феодосії. Там він виявив автомобільні бокси та дав координати казарм, штабу та складів з боєприпасами. Про це повідомив Telegram-канал «АТЕШ».

Зазначається, що підпільникам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів із БК, казарм та штабу військової частини № 80393 у той час, поки російські окупанти спали.

Партизани проникли на територію військової частини росіян у Феодосії. Фото: «АТЕШ»

Партизани проникли на територію військової частини росіян у Феодосії. Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, днями партизанський рух «АТЕШ» зафіксував, як російські окупанти перекидають кораблі з Криму у Новоросійськ. Підпільникам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ та техніки супротивника в порту «Кавказ», які далі будуть доставлені до Новоросійська.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров