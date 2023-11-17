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Партизаны проникли на территорию воинской части россиян в Феодосии. Фото: «АТЕШ»
Партизаны проникли на базу Черноморского флота рф в Крымуhttps://racurs.ua/n189422-partizany-pronikli-na-bazu-chernomorskogo-flota-rf-v-krymu.htmlРакурс
Українські партизани проникли на територію однієї частин Чорноморського флоту рф у Криму.
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Агент партизанського руху «АТЕШ» провів розвідку в одній з частин окупантів у Феодосії. Там він виявив автомобільні бокси та дав координати казарм, штабу та складів з боєприпасами. Про це повідомив Telegram-канал «АТЕШ».
Зазначається, що підпільникам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів із БК, казарм та штабу військової частини № 80393 у той час, поки російські окупанти спали.
Нагадаємо, днями партизанський рух «АТЕШ» зафіксував, як російські окупанти перекидають кораблі з Криму у Новоросійськ. Підпільникам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ та техніки супротивника в порту «Кавказ», які далі будуть доставлені до Новоросійська.
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