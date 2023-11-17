Партизани проникли на територію військової частини росіян у Феодосії. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n189422-partyzany-pronykly-na-bazu-chornomorskogo-flotu-rf-u-krymu.html

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Українські партизани проникли на територію однієї частин Чорноморського флоту рф у Криму.

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Агент партизанського руху «АТЕШ» провів розвідку в одній з частин окупантів у Феодосії. Там він виявив автомобільні бокси та дав координати казарм, штабу та складів з боєприпасами. Про це повідомив Telegram-канал «АТЕШ».

Зазначається, що підпільникам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів із БК, казарм та штабу військової частини № 80393 у той час, поки російські окупанти спали.

Нагадаємо, днями партизанський рух «АТЕШ» зафіксував, як російські окупанти перекидають кораблі з Криму у Новоросійськ. Підпільникам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ та техніки супротивника в порту «Кавказ», які далі будуть доставлені до Новоросійська.