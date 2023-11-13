Рашисти перекидають кораблі з Криму до Новоросійська, фото: «АТЕШ»

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Російські окупанти перекидають кораблі з Криму у Новоросійськ.

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Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомляє партизанський рух «АТЕШ» з посиланням на інформацію, отриману від агентів у руху зі складу військових чорноморського флоту рф.

Нам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ та техніки супротивника в порту «Кавказ». Війська надалі будуть доставлені до Новоросійська, — вказано в повідомленні. — Це робиться через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян.

Зазначається, що рівно два місяці тому було знищено великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону» у бухті Севастополя.