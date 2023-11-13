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Ракурс
Рашисты перебрасывают корабли из Крыма в Новороссийск, фото: «АТЕШ»

Партизаны зафиксировали переброску российских кораблей из Крыма в рф (ФОТО)

13 ноя 2023, 22:30
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Російські окупанти перекидають кораблі з Криму у Новоросійськ.


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Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомляє партизанський рух «АТЕШ» з посиланням на інформацію, отриману від агентів у руху зі складу військових чорноморського флоту рф.

Нам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ та техніки супротивника в порту «Кавказ». Війська надалі будуть доставлені до Новоросійська, — вказано в повідомленні. — Це робиться через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян.

Зазначається, що рівно два місяці тому було знищено великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону» у бухті Севастополя.

Саме завдяки агентам «АТЕШ» та простим Севастопольцям це стало можливим, — наголошують у русі. — У лавах противника справжня паніка. Противник здогадується, що будуть нові удари по їхньому флоту і намагаються їх врятувати. Але ж у них не вийде!

Рашисти перекидають кораблі з Криму до Новоросійська, фото: «АТЕШ»

Источник: Ракурс


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