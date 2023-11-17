россия вывела в Черное море носитель «Калибров». Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія вивела в акваторію Чорного моря ракетоносій.

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Станом на 7.30 17 листопада там перебувають два ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр». Його загальний залп становить до восьми ракет. Один ворожий корабель перебуває в Азовському морі. Про це Військово-морські сили ЗСУ повідомили в Telegram.

А в Середземному морі перебуває два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

Зазначається, що за добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснили 13 суден, з них дев’ять рухались з протоки Босфор. А до Чорного моря рухалися 10 суден, з них сім продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС зазначили, що росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи на суднах системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» заявили, що російські загарбники створили у тимчасово окупованому Криму потужний хаб військового ресурсу, зосередивши понад 800 ракет типу «Калібр» та «Онікс» для здійснення енергетичного терору цієї зими.