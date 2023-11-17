Ракурсhttps://racurs.ua/
россия вывела в Черное море носитель «Калибров». Фото:
россия вывела в Черное море носитель «Калибров» — какой общий залпhttps://racurs.ua/n189424-rossiya-vyvela-v-chernoe-more-nositel-kalibrov-kakoy-obschiy-zalp.htmlРакурс
Країна-агресор росія вивела в акваторію Чорного моря ракетоносій.
.
Станом на 7.30 17 листопада там перебувають два ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр». Його загальний залп становить до восьми ракет. Один ворожий корабель перебуває в Азовському морі. Про це Військово-морські сили ЗСУ повідомили в Telegram.
А в Середземному морі перебуває два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.
Зазначається, що за добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснили 13 суден, з них дев’ять рухались з протоки Босфор. А до Чорного моря рухалися 10 суден, з них сім продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
У ВМС зазначили, що росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи на суднах системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» заявили, що російські загарбники створили у тимчасово окупованому Криму потужний хаб військового ресурсу, зосередивши понад 800 ракет типу «Калібр» та «Онікс» для здійснення енергетичного терору цієї зими.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...