Бойцы ССО уничтожили грузовик с иранскими снарядами для «Града». Фото: Генштаб

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Ракурс

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили російську вантажівку на Південному напрямку. Вантажний автомобіль «Урал-4320» перевозив іранські снаряди для реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». «Вибухову» ціль виявили оператори аеророзвідки, які навели по ній вогонь артилерії та вдарили FPV-дронами. Про це 17 листопада повідомило командування ССО у Facebook.

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Внаслідок прицільної роботи не лише було знищено ворожий «Урал» з боєкомплектом, але й пошкоджено саму РСЗВ. За даними розвідки, у російській вантажівці було 55 реактивних снарядів іранського виробництва.

У ССО також оприлюднили відео цієї операції на Південному напрямку.

Нагадаємо, під час розвідувальних дій неподалік Авдіївки оператори 3-го полку ССО виявили та ідентифікували два засоби РЕБ противника — комплекс Р-330 «Житєль» та станцію Р-934 комплексу «Борисоглєбск-2». Згодом українська артилерія вдарила по ворожих цілях.