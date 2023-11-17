Очереди грузовиков на границе Украины и Словакии. Фото:

https://racurs.ua/n189431-ocheredi-gruzovikov-na-granice-ukrainy-i-slovakii-vyrosli-chto-proizoshlo.html

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Черги вантажівок на словацькому кордоні в Закарпатській області різко збільшилися.

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Збільшення черги сталося за рахунок фур із польського напрямку. Станом на 16 листопада на КПП «Ужгород» на словацькому кордоні було 900 машин. Однак черга потроху рухається, бо митники оформляють по 250 машин. Ця цифра відображає пропускну спроможність пропускного пункту за добу. Кількість машин, які проходять кордон за день, не змінилася. Про це речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська повідомила в коментарі «Укрінформу».

Зараз фури продовжують прибувати з пунктів пропуску з польського кордону, тож черга збільшується. З КПП «Ягодин» у Волинській області машинах необхідно додатково проїхати 600 км. На словацькому кордоні проїхати в Україну можна за три-чотири дні, а на кордоні в Польщі доводиться стояти по два тижні в чергах.

Також закарпатські митники скеровують шоферів на угорський пункт пропуску «Тиса», де більші потужності митниці. Однак переважна кількість далекобійників обирають КПП «Ужгород» на словацькому кордоні.

Нагадаємо, 16 листопада в Брюсселі заявили, що Євросоюз не скасує Україні «транспортний безвіз» на вимогу польських перевізників. Натомість Єврокомісія може покарати Польщу за блокування кордону з Україною.

Джерело: «Укрінформ»