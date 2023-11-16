Черги на кордоні - ЄС не скасує Україні «транспортний безвіз» на вимогу перевізників, але може покарати Польщу за блокування

https://racurs.ua/ua/n189404-chergy-na-kordoni-ies-ne-skasuie-ukrayini-transportnyy-bezviz-na-vymogu-pereviznykiv-ale-moje.html

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Євросоюз не скасує Україні «транспортний безвіз» на вимогу польських перевізників.

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Натомість Єврокомісія може покарати Польщу за блокування кордону з Україною.

Повернення системи видачі дозволів українським перевізникам для роботи в ЄС, що є ключовою вимогою польських перевізників, які блокують кордон з Україною, юридично неможливе, — заявив речник Єврокомісії Адальбер Янз.

Як зазначає польське видання RMF24, польська влада, відповідно до законодавства ЄС, зобов’язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах. А тому польська влада не робить всього, щоб розв’язати проблему і завершити протест польських перевізників. Видання підкреслює, що Брюссель «вочевидь втрачає терпіння».

Як зазначається, офіційно Єврокомісія не хоче інформувати, який штраф Брюссель може накласти на Варшаву, оскільки зараз тривають розмови між Польщею та Україною.